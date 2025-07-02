منظمة الصحة العالمية: سلمنا 3 آلاف لتر من الوقود لمستشفى الشفاء في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها سلمت 3 آلاف لتر من مخزونها المتبقي من الوقود إلى مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة، في محاولة عاجلة لمنع توقف الخدمات الطبية الحيوية في ظل النقص الحاد في الإمدادات.

وأكدت المنظمة أن هذه الكمية "تكفي لبضعة أيام فقط"، محذرة من أن استمرار غياب الإمدادات المنتظمة من الوقود والمستلزمات الطبية سيؤدي إلى توقف الخدمات الصحية في المستشفى، ما يهدد بفقدان المزيد من الأرواح.

وأضافت المنظمة في بيانها: "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدًا من التأخير في إدخال الوقود والمساعدات. الحفاظ على المرافق الصحية قيد التشغيل أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح".

وتواجه المستشفيات في قطاع غزة أزمة خانقة في الطاقة والإمدادات، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار كامل للقطاع الصحي في حال عدم تدارك الوضع سريعا.