الصحة العالمية: مصر تحتضن 10 ملايين نازح منهم مليون ونصف سوداني

قال الدكتور نعمة عابد ممثل الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية حاضنة للأشقاء وتقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكافة اللاجئين والنازحين داخل الأراضي المصرية.

مشروع دعم مرضي للقصور الكلوي السودانيين في مصر

وأضاف عابد، خلال تدشين مشروع دعم مرضي للقصور الكلوي السودانيين في مصر ، أن مصر لديها 10 مليون لاجيء ونازح علي أراضيها من 61 دولة منهم مايقرب من مليون ونصف سوداني بنسبة 70٪ من إجمالي النازحين واللاجئين الي مصر بالإضافة إلى نزوح ١٠٠ ألف فلسطيني منذ اندلاع الأحداث في الأراضي المحتلة.

وكشف تفاصيل المشروع المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والدولة المصرية لدعم مرضي قائلا : تضمن المبادرة والمشروع تقديم 90 ألف جلسة غسيل كلوي للمرضي السودانين من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المصرية بتكلفة 3.6 مليون دولار.