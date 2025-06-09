تقديرا لجهودهن في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.. تكريم ممرضات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد

نظم عدد من أهالي وشباب مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية احتفالية مميزة لتكريم ممرضات قسم الغسيل الكلوي بمستشفى بني عبيد التخصصي، وذلك تقديراً لجهودهن الكبيرة وتفانيهن في تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وحُسن معاملتهن للمترددين على القسم.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات الشعبية والشبابية الموثرة الذين أعربوا عن امتنانهم العميق للدور الإنساني والمهني الذي تقوم به الممرضات، مؤكدين أن ما يقدمنه من عناية فائقة وتواصل راقٍ مع المرضى يعكس صورة مشرفة للعاملين في القطاع الصحي.



وقد تم خلال الاحتفالية تكريم الممرضات، وسط أجواء من البهجة والامتنان، في تأكيد على أن الجهود المخلصة لا تغيب عن أعين المجتمع.

وأكد محمد عبد الغني شادي أحد شباب مدينة بني عبيد أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الممرضات اللاتي يعملن في ظروف صعبة، ويستحقن كل الدعم والتقدير نظير إخلاصهن ومهنيتهن وبمشاركة الطبيية شيماء عبد الحميد و لمياء الشوري وممرضات قسم الكلي والفنيين بالقسم

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