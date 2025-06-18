قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.. قمم مبكرة تنتظر صلاح ومرموش
العراق.. قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول السفارة الالمانية في بغداد
البرلمان الأوروبي يعتمد قرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جهود مكثفة لصحة الدقهلية.. دعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات.. و30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات

دعم لمرضى الغسيل الكلوى
دعم لمرضى الغسيل الكلوى
همت الحسينى

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشؤون الصحية تواصل جهودها للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي في مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، مشيرًا إلى أن شهر مايو شهد نشاطًا ملحوظًا في الأداء الميداني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الأقسام بدعم من المجتمع المدني.

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إن فرق إدارة العلاج الطبيعي نفذت 30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات وإدارات: ميت غمر، تمي الأمديد، السنبلاوين، أجا، بلقاس، شربين، منية النصر، المنصورة، دكرنس، الكردي، الجمالية، والمطرية، لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأوضحت الدكتورة سارة مكاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، أن إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال مايو بلغ 32,016 جلسة، استفاد منها 5045 مريضًا، بتردد عام للمرضى وصل إلى 18,705 حالة. كما تلقى 1446 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي عدد 6378 جلسة، في حين بلغت جلسات المرضى بأقسام الداخلي والعناية 1578 جلسة لـ 1000 مريض.

وأضافت أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن الفئات المستهدفة بواقع 270 طفلًا تلقوا 1382 جلسة، بالإضافة إلى 345 طفلًا في الحضانات وعناية الأطفال حصلوا على 1021 جلسة علاجية، وهو ما يعكس شمولية الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

واشارت  "مكاوي" إلى تنظيم 50 اجتماعًا فنيًا بمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات، تناولت بروتوكولات العلاج وآليات التحويل والتقييم، كما نُفذت 4 دورات تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة في مستشفيات السنبلاوين، دكرنس، ميت غمر، وقاعة التدريب بمركز طب أسرة دموه خلال الفترة من 3 إلى 15 مايو، واستهدفت تدريب أكثر من 150 أخصائيًا وممارسًا، مع التركيز على المكلفين الجدد.

وشملت الموضوعات التدريبية آليات التعامل مع مضاعفات مرضى الغسيل الكلوي، ودور العلاج الطبيعي داخل أقسام العناية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الحالات المرضية.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للخدمة، تم دعم قسم العلاج الطبيعي بوحدة بطرة التابعة لإدارة طلخا، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنبلاوين العام، بعدد من الأجهزة الحديثة من خلال مشاركة المجتمع المدني، لتلبية احتياجات الأقسام وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

الدقهلية وكيل وزاره العلاج الطبيعى اجهزه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزة: 144 شهيدًا في يوم واحد وتواصل استهداف المساعدات

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

ارشيفي

روسيا تصدر تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا

بالصور

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة "من بدري أمان" بمستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

احذر.. أطعمة يومية تسبب السرطان

أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!
أطعمة يومية قد تسبب السرطان دون أن تدري!

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد