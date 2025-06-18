جهود مكثفة لصحة الدقهلية.. دعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات.. و30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشؤون الصحية تواصل جهودها للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي في مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، مشيرًا إلى أن شهر مايو شهد نشاطًا ملحوظًا في الأداء الميداني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الأقسام بدعم من المجتمع المدني.

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إن فرق إدارة العلاج الطبيعي نفذت 30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات وإدارات: ميت غمر، تمي الأمديد، السنبلاوين، أجا، بلقاس، شربين، منية النصر، المنصورة، دكرنس، الكردي، الجمالية، والمطرية، لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأوضحت الدكتورة سارة مكاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، أن إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال مايو بلغ 32,016 جلسة، استفاد منها 5045 مريضًا، بتردد عام للمرضى وصل إلى 18,705 حالة. كما تلقى 1446 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي عدد 6378 جلسة، في حين بلغت جلسات المرضى بأقسام الداخلي والعناية 1578 جلسة لـ 1000 مريض.

وأضافت أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن الفئات المستهدفة بواقع 270 طفلًا تلقوا 1382 جلسة، بالإضافة إلى 345 طفلًا في الحضانات وعناية الأطفال حصلوا على 1021 جلسة علاجية، وهو ما يعكس شمولية الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

واشارت "مكاوي" إلى تنظيم 50 اجتماعًا فنيًا بمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات، تناولت بروتوكولات العلاج وآليات التحويل والتقييم، كما نُفذت 4 دورات تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة في مستشفيات السنبلاوين، دكرنس، ميت غمر، وقاعة التدريب بمركز طب أسرة دموه خلال الفترة من 3 إلى 15 مايو، واستهدفت تدريب أكثر من 150 أخصائيًا وممارسًا، مع التركيز على المكلفين الجدد.

وشملت الموضوعات التدريبية آليات التعامل مع مضاعفات مرضى الغسيل الكلوي، ودور العلاج الطبيعي داخل أقسام العناية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الحالات المرضية.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للخدمة، تم دعم قسم العلاج الطبيعي بوحدة بطرة التابعة لإدارة طلخا، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنبلاوين العام، بعدد من الأجهزة الحديثة من خلال مشاركة المجتمع المدني، لتلبية احتياجات الأقسام وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.