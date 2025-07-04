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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ 5 محافظات

جانب من حملة التفتيش
جانب من حملة التفتيش
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسي، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والإسماعيلية)، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت، بما يخل بسلامة وأمان المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة، والتي تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت والتي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الأمان، كما تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

 استيفاء المنشآت الخاصة للاشتراطات الصحية

وأكد الدكتور أحمد النحاس، حرص الوزارة على إحكام الرقابة للتأكد من استيفاء المنشآت الخاصة للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من الأمان والنظافة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

ونوه إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية، للتأكد من ترخيص المنشآت، أو لتقديم الشكاوى والاستفسارات، من خلال الخط الساخن 01207474740، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو إرسال رسائل عبر تطبيق «واتس آب» كما يمكنهم التواصل من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية عبر منصة «فيسبوك».

جانب من حملة التفتيش 
جانب من حملة التفتيش 
جانب من حملة التفتيش 
جانب من حملة التفتيش 
جانب من حملة التفتيش 
جانب من حملة التفتيش 


 

الصحة منشأة خاصة علاج الإدمان حملات تفتيشية الاشتراطات الصحية

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