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نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوصي بإجراءات عاجلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوصي بإجراءات عاجلة

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية، شملت مستشفى حلوان العام ومركز طبي أطلس بمنطقة حلوان الطبية، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية والتواصل المباشر مع المواطنين،

مستشفى حلوان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مستشفى حلوان العام، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحم المواطنين في بعض العيادات، ومنها مركز العقر، حيث وجه بزيادة أعداد الفرق الطبية لتقليل فترات الانتظار، مع بتوقيع الجزاء على مدير قسم الاستقبال ومشرف القسم نظراً لتقصيرهما في أداء مهامهما.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير راجع جاهزية المستشفى لاستقبال حالات الإنعاش القلبي الطارئة، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية الضرورية، وشملت الجولة عيادات الباطنة والأنف والأذن والعظام، حيث لاحظ تكدساً في عيادة العظام، ووجه بزيادة عدد الأطباء وتقليل زمن انتظار المواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو قنديل استمع خلال جولته إلى آراء ومقترحات المواطنين ووجه بتلبية احتياجاتهم أثناء وجودهم بالمستشفى وبسرعة تلافي السلبيات، ومتابعة تنظيم فترات انتظار المرضى، كما شملت الجولة تفقد قسم الأشعة ومعمل المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات اللازمة للفحوصات الطبية، وأثنى على أداء العاملين بالقسم.

وقال إن نائب الوزير تفق. قسم الرعاية المركزة، والأقسام الداخلية بالمستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المقيمين، والمتابعة المستمرة للمرضى، وخلال الزيارة لاحظ وجود ازدحام شديد على شباك التذاكر، حيث وجه بسرعة التوسع في الأماكن المخصصة للحجز، وزيادة أعداد العاملين لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير توجه بعد ذلك إلى مركز طبي أطلس بمنطقة حلوان، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والأطفال والأسنان والعلاج الطبيعي، وكذلك المبادرات الصحية، ولاحظ تزاحم المواطنين على عيادة فحص ما قبل الزواج، حيث وجه بسرعة توفير فرق طبية إضافية لتسريع وتيرة العمل وتقليل فترات الانتظار.

واستكمل أن الدكتور عمرو قنديل، تفقد صيدلية المركز وتأكد من توافر الأدوية والألبان، واطلع على غرفة ملفات طب الأسرة، وأشاد بأداء المسؤولة عن الملفات، كما تفقد متابعة الأطفال والحوامل وأثنى على أداء الفريق المسؤول عن المتابعة، وفي ختام جولته بالمركز، أعرب نائب الوزير عن تقديره لأداء الفريق الطبي موجهاً الشكر لمديرة المركز، مع التوصية بصرف مكافأة للعاملين بالمركز تقديراً لجهودهم، مع ضرورة العمل على تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة.

المواطنين رئيس مجلس الوزراء الجولات الميدانية وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل

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