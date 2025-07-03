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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أسامة الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء

وزير الأوقاف مع وزير الصحة الفلبيني
وزير الأوقاف مع وزير الصحة الفلبيني
شيماء جمال

استقبل السيد تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر وزارة الصحة في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحضور السيد السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفلبين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الطبي، وخاصة في مجالي تدريب وتأهيل كوادر التمريض، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير معهد التمريض التابع لها، واستفادة مصر من الخبرات الفلبينية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون في مجال الأدوية، من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم الجهود التنموية في المجال الصحي بين البلدين.

وقد أكّد الجانبان أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الصحية والتعليمية في البلدين، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الطبية المصرية، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الصحة العامة وخدمة الإنسان.

الأوقاف أسامة الأزهري وزير الصحة الفلبيني وزارة الصحة مانيلا نادر زكي

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