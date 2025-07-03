قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل
أب ينهي حياة أبنائه الثلاث بإحدى قرى المنيا.. القصة الكاملة
أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة
هجوم إسرائيلي جديد علي جنوب لبنان
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم 3 يوليو 2025
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات من غرفة العمليات
تنظيم دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بداية من 8:30 صباحا
توزيع أوراق إجابة الكيمياء والجغرافيا بلجان الثانوية العامة لكتابة البيانات قبل بدء الامتحان
تصرف نبوي عظيم الأجر يجهله البعض .. أمين الإفتاء يكشف عنه| فيديو
بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بجميع لجان الثانوية العامة 2025
بعد توقف دام عقدا من الزمان.. الكويت تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا
قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق جباليا شمالي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تصرف نبوي عظيم الأجر يجهله البعض .. أمين الإفتاء يكشف عنه| فيديو

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يُقابل الإساءة بالإحسان؛ يُؤجر أجرًا عظيمًا عند الله، لا حد له، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم".

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح- ردًا على سؤال من إحدى المتصلات- أن النبي ﷺ تحمّل الأذى بصبر عظيم، وضرب مثالًا بقوله لأهل مكة بعد الفتح: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وهي مرتبة أخلاقية رفيعة تدعو المسلمين إلى التسامح والعفو.

وأشار ربيع إلى أن العفو لا يعني بالضرورة العودة للمحبة، بل يكفي أن يمتنع الإنسان عن رد الأذى، وأن يعتزل ما يؤذيه دون أن يُسيء.

وأكد أن الله وعد من يعفو ويُصلح بأجر عظيم، فقال: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، وهذا الأجر لم يُحدد لعِظم قيمته عند الله.

التدخين حرام شرعا

في فتوى عن حكم التدخين، أكد الدكتور هشام ربيع أن التدخين بجميع أنواعه حرام شرعًا، موضحًا أن الحكم الشرعي هنا يأتي تابعًا لما قرره الأطباء، الذين أجمعوا على أن التدخين مضر بالصحة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية: "نقول إنه حرام؛ بناء على كلام الأطباء، ويدخل فيه مش التدخين فقط، بل أي شيء يسبب ضررًا أو أذى للإنسان".

وواصل قائلًا: "بلاش ندخل في المسألة وكأنها عادية، حلال وحرام وكفى، بعض الناس يقول: 'حرام؟ خلاص، أهو إحنا بنشربه وبنحرقه'، وهذا فيه تنمر على الأحكام الشرعية، والتنمر على أحكام الشرع خطر جدًا".

وأشار إلى أن الحكم قد يتغير فقط إذا تغير توصيف الأطباء، قائلًا: "لو الأطباء قالوا قدام مثلًا إن التدخين لا يضر- وهذا مجرد افتراض جدلي-؛ يتغير حكم الشرع بناءً عليه".

وأكد أن المنظمات الصحية العالمية والأطباء أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك ضرر التدخين، مضيفًا: "حتى بيع وشراء السجائر والمتاجرة فيها يدخل تحت هذا الحكم".

أمين الفتوى العفو عن المسيئين خلق نبوي دار الإفتاء العفو الإحسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

طقس مصر

منار غانم: ارتفاع حرارة البحر المتوسط مؤشر على تطرف مناخي قادم.. وعلينا الاستعداد لحالات جوية غير معتادة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟

محمد الباز

محمد الباز يطالب بتعديل الدستور وإعادة النظر في مدة الرئيس.. فيديو

تريلا

تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية

واتساب

تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟

ترشيحاتنا

الفاصوليا البيضاء

تخفض السكر وتقوى العضلات .. اكتشف فوائد الفاصوليا البيضاء

ماء المخلل

ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء المخلل؟

قشر الليمون

موسمه بدأ وفوائده لا تعد ولا تحصى.. قشر الليمون يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول

بالصور

تريند التيك توك الجديد.. طريقة عمل سلطة الخيار الكريمي المنعشة

سلطة الخيار
سلطة الخيار
سلطة الخيار

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

احذر العلامات الصامتة.. أعراض مبكرة قد تكشف عن سرطان القولون

أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون
أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان القولون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام
فوائد تناول الطماطم بإنتظام

فيديو

لقطة من الفيديو

فحص فيديو دهس سيارة مسرعة لفتاة ثم هروبها بميدان الحصري.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد