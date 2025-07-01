وزير الصحة: دعم نفسي وتأهيلي لأسر حادث إقليمي المنوفية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، وزير الصحة والسكان ، الشكر للفريق الطبي المشرف علي علاج فتيات حادث إقليمي المنوفية .

وقال عبدالغفار ، أن الوزارة لم تدخر جهدا منذ بداية وقوع الحادث سواء من الفرق الطبية المتواجدة في المحافظة أو من فريق التدخل السريع من الوزارة وأطباء للتخصصات النادرة التي تم استدادعائها .

واضاف عبدالغفار، أن هناك متابعة مستمرة لحالة المصابات الثلاثة من حادث إقليمي المنوفية وحتي الآن هناك استقرار وتحسن ملحوظ لحالتين والحالة الثالثة حرجة .

دعم وتأهيل نفسي لأسر الفتيات

أشار وزير الصحة والسكان إلي أنه تم تجهيز فريق نت الأمانة العامة للصحة النفسية للذهاب الي قرية الفتيات المتوفيات والمصابات نتيجة الحادث من أجل تقديم الدعم النفسي وتأهيلهم نفسيا عقب الحادث