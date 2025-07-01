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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أرقام وتحديات.. وزير الصحة يطلع على تقرير مفصل عن قطاع الطب العلاجي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، اجتماعًا، للاطلاع على إنجازات قطاع الطب العلاجي، خلال شهر مايو 2025، وما يشهده القطاع من تطور، وتحسن في تقديم الخدمات العلاجية الشاملة، داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد حرص الوزارة، على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الطب العلاجي، باعتباره من القطاعات الهامة التي تخدم المواطن، مشيرا إلى أن الوزير ناقش بعض التحديات التي تواجه سير العمل بالقطاع، ووجه بوضع استراتيجية لمواجهتها. 

ضرورة حوكمة آليات العمل داخل القطاع

واستكمل أن الوزير شدد على ضرورة حوكمة آليات العمل داخل القطاع، وكذلك حوكمة منظومة استصدار القرارات العلاجية على نفقة الدولة، وتكثيف الزيارات الميدانية للتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، والتعرف على مقترحاتهم للتطوير العمل الصحي بالمستشفيات. 

 وأشار «عبدالغفار» إلى إن الوزير، اطلع على تقرير مفصل حول إنجازات قطاع الطب العلاجي، والذي يفيد بأن منظومة الغسيل الكلوي المميكنة (نيفرو مصر) والتي تخدم 53 ألفاً و86 مريضا، وقدمت 581 ألف و870 جلسة غسيل كلوي خلال شهر مايو 2025، بإجمالي 755 مركزا حكوميا وخاصا، فيما تم تقديم الخدمات الطبية لـ 159 ألفاً و383 مريضاً بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 30 مستشفى. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن إنجازات إدارة الأسنان، حيث تم افتتاح 6 وحدات أسنان جديدة بـ 4 محافظات، إلى جانب إمدادات لعيادات أسنان كاملة بـ 9 محافظات، فضلا عن تدريب 1583 طبيب أسنان خلال شهر مايو، بالإضافة إلى تقديم 341 ألفاً و866 خدمة طبية، ليصبح إجمالي الخدمات الصحية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية مايو 2025، بالإضافة إلى تقديم 4 ملايين و590 ألفا و213 خدمة طبية، من خلال القوافل العلاجية التي ينظمها القطاع. 

وأضاف أن التقرير أفاد بأن متوسط إصدار القرارت العلاجية على نفقة الدولة خلال عام 2024/2025 بلغ 3 ملايين و552 ألفا و491 قرار، فيما تم إجراء 3 آلاف و168 عملية جراحية، تنوعت بين جراحات (الأورام، عظام، عيون، مخ وأعصاب، وقسطرة قلبية، أوعية دموية وطرفية، وقلب مفتوح، وزرع قرنية) وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن التقرير تضمن القوة السريرية للمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والتي بلغت 32 ألفاً و300 سرير تتنوع بين أسرة داخلي ورعاية مركزة وحضانات أطفال، بجانب الإفادة بتسكين 43 ألف و621 حالة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات، موضحا أن الوزير حرص على متابعة كافة إنجازات القطاع والتي شملت الإدارة المركزية لعمليات الدم، وشؤون الصيدلية. 

حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بالوزارة، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلية.

مجلس الوزراء الطب العلاجي 2025 الغسيل الكلوي نفقة الدولة

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