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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرا الصحة والطيران يتفقدان عيادات الحجر وأجهزة إزالة الرجفان القلبي بمطار القاهرة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية داخل مطار القاهرة الدولي، شملت عيادات الحجر الصحي، بمبنيي الركاب (2) و(3)، وذلك لمتابعة جاهزية المرافق الطبية والإجراءات الوقائية المطبقة لحماية صحة المسافرين والعاملين بالمطار.

تأتي الجولة في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان، وفي سياق حرص الدولة المصرية، على تعزيز الخدمات الصحية داخل المنشآت الحيوية، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة الركاب والعاملين في مطار القاهره الدولى .

وتضمنت الزيارة تفقد عيادات الوصول والمغادرة وغرف العزل المؤقت، والاطلاع على الإمكانات الفنية والطبية المتاحة، حيث تم تزويد العيادات بأجهزة طبية متطورة، تشمل وحدات إنعاش قلبي رئوي حديثة، وأجهزة قياس العلامات الحيوية،  ومعدات إسعافات أولية، فضلًا عن توافر أدوية الطوارئ الأساسية.

أعمال التدريب والتوعية 

وتابع الوزيران أعمال التدريب والتوعية بـ«توقف القلب المفاجيء» وكذلك التدريب على استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي (AED)، بما يسهم في تعزيز منظومة الطواريء الطبية، من خلال تدريب الموظفين داخل المرافق الحكومية، والمواطنين بأماكن التجمعات ومراكز الشباب، لتعزيز كفاءة الاستجابة الأولية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات العامة، وذلك بناء على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ، عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.

وخلال الجولة أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ خطة التدريب على الإنعاش القلبي والرئوي، والتي تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية ومرافق الطوارئ، إضافة إلى مواقع التجمعات الكبرى، بهدف تقليل زمن الاستجابة وزيادة فرص النجاة في الحالات الطارئة.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن تأمين المنافذ الجوية، بمنظومة صحية متكاملة هو جزء أساسي من استراتيجية الدولة في الوقاية ومكافحة الأمراض، مشيدًا بجاهزية الفرق الطبية والتقنيات الحديثة المتوفرة داخل عيادات مطار القاهرة الدولي، والتي تضم فرقًا طبية مؤهلة من الأطباء والصيادلة، وأطقم التمريض، يعملون على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية الفورية للحالات الطارئة سواء للمسافرين  أو العاملين.

من جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان، في دعم البنية الصحية داخل المطارات.

وأكد أن ضمان صحة وسلامة المسافرين يمثل أولوية قصوى لوزارة الطيران المدني، ويتم تحقيقه من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنيه وتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الصحة العامة.

وزير الصحة وزير الطيران الحجر الصحي الرجفان القلبي مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة

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