أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسواق المحلية بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر مؤخرا بالتزامن مع صعود عالمي في سعر الأونصة.

اسعار الذهب اليوم

وأعاد هذا الانخفاض المفاجئ الحيوية إلى السوق المحلية وسط ترقب من جانب المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تطورات الأسعار عن كثب لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع

انخفاض الأسعار يشجع على الشراء

شهدت محلات الصاغة حالة من النشاط النسبي مع بداية تعاملات اليوم مدفوعة بتراجع الأسعار الذي أعاد شهية الشراء إلى المواطنين خاصة المقبلين على الزواج إلى جانب المدخرين الذين يعتبرون الذهب أداة موثوقة للتحوط من التضخم وحماية مدخراتهم

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كخيار ادخاري واستثماري آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة محليا وعالميا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون احتساب المصنعية

عيار 24 سجل 5303 جنيه للبيع و5280 جنيه للشراء

عيار 22 سجل 4861 جنيه للبيع و4840 جنيه للشراء

عيار 21 سجل 4640 جنيه للبيع و4620 جنيه للشراء

عيار 18 سجل 3977 جنيه للبيع و3960 جنيه للشراء

عيار 14 سجل 3093 جنيه للبيع و3080 جنيه للشراء

عيار 12 سجل 2651 جنيه للبيع و2640 جنيه للشراء

سعر الأونصة سجل 164937 جنيه للبيع و164226 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب سجل 37120 جنيه للبيع و36960 جنيه للشراء

سعر الأونصة بالدولار بلغ 3337.59 دولار

الجنيه الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ورغم تذبذب الأسعار يواصل الجنيه الذهب الحفاظ على مكانته كخيار مفضل للادخار بفضل انخفاض تكاليف المصنعية وسهولة بيعه وتداوله ما يجعله وجهة رئيسية للمستثمرين الأفراد الباحثين عن أدوات استثمار مستقرة وآمنة

تنوع الأعيرة يلبي مختلف الأذواق

تتميز السوق بتنوع كبير في أعيرة الذهب لتلبية الأذواق واحتياجات المواطنين المختلفة ومن أبرزها

عيار 24 يتميز بأعلى درجات النقاء بنسبة 9999 ويستخدم في صناعة السبائك والاستثمار

عيار 21 هو الأكثر انتشارا في مصر ويستخدم في تصنيع الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية

عيار 18 يناسب التصميمات الحديثة ويعد خيارا اقتصاديا مفضلا بين فئات عديدة من المواطنين.

أسباب تراجع أسعار الذهب محليا

رغم صعود الذهب عالميا إلا أن الأسعار المحلية سجلت تراجعا نتيجة عدة عوامل منها

انخفاض مؤقت في سعر الأونصة العالمية خلال جلسات التداول قبل أن تعاود الارتفاع

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

زيادة المعروض في السوق المحلية مع تراجع نسبي في الطلب

الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم

توجهات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة

عالميا الذهب يسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي ارتفعت أسعار الذهب ليسجل سعر الأونصة نحو 3446 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لاسيما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي وهو ما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات

