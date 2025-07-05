أخبار التوك شو: أسعار الذهب اليوم..ارتفاع في درجات الحرارة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات



أسعار الذهب اليوم السبت 5 يوليو في الأسواق.. فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقته صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.





أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 5 يوليو |فيديو

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحديثاً اليوم السبت 5 يوليو حول أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري



الأرصاد: طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجتي الحرارة والرطوبة | فيديو

كشف برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في مصر، استنادا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



أسعار الفاكهة في الأسواق السبت 5 يوليو 2025|فيديو

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 5 يوليو 2025، أسعار الفاكهة المتداولة في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار تفاوتًا بين الأصناف المختلفة، مع استقرار نسبي في بعض الأنواع وارتفاع طفيف في أخرى.





"هلاوس الذكاء الاصطناعي".. خبير يحذر من معلومات مضللة مغلفة بالدقة

كشف الدكتور أحمد فوزي، خبير تكنولوجي، خلال لقائه مع الإعلاميتين عبيدة أمير ونهاد سمير في برنامج صباح البلد، عن ظاهرة خطيرة بدأت في الظهور مؤخرًا.حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية..تفاصيل

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمام واضح بالثروة الحيوانية في مصر، ولذلك قامت الوزارة بتقديم خدمة بيطرية متميزة لكل الثروة الحيوانية والداجنة.ملكة قصف جبهات الإسرائيليين.. من هى هند الضاوى؟

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن بداياتها الدراسية، مؤكدة أنها التحقت بكلية الإعلام حبًا في التخصصات السياسية، وخاصة العلاقات الدولية.3 رايات للتعامل مع البحر وتجنب حدوث حالات غرق..رئيس لجنة تقييم معدل الأمان يوضح

قال حازم الروبي رئيس لجنة تقييم معدل الأمان، إن على أولياء الامور الانتباه لأولادهم عند نزول المياه، متابعا: هناك انتشار كبير لحالات الغرق التي تحدث نتيجة عدم اهتمام أولياء الامور بأولادهم.





هند الضاوى: ترامب تاجر مش عايز يحارب حد

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي فرضت فيها الولايات المتحدة نفسها كقوة مهيمنة تحت شعار "الحرية وحقوق الإنسان"، قد انتهت عمليًا مع اندلاع حرب أوكرانيا.