حملات مكثفة للتفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية..تفاصيل

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمام واضح بالثروة الحيوانية في مصر، ولذلك قامت الوزارة بتقديم خدمة بيطرية متميزة لكل الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة تقوم بعمل حملات تفتيش على كل المراكز المتواجدة، للتاكد من وجود مستحضرات مرخصة وسليمة داخلها، ويتم غلق المراكز الغير مرخصة والتي تستخدم مواد غير مرخص بها على الفور.

واسترسل: نعمل على توفير وتقديم اللقاحات البيطرية والتطعيمات اللازمة لكل الرؤوس المتواجدة في مصر، وذلك في ظل توجه الدولة لتوفير البروزتين الصحي السليم للمواطن المصري.

ولفت إلى أن حملات التفتيش على مراكز بيع المستحضرات البيطرية تأتي ضمن خطة الاهتمام بالثروة الحيوانية بشكل كبير لضمان تقديم خدمة بيطرية متميزة ورعاية لكل الثروة الحيوانية في مصر.





