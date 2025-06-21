قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة : تجنبوا صفحات الغش لمصلحتكم
البحوث الفلكية: اليوم بداية فصل الصيف وأطول نهار خلال العام
لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات
هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني
احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف
تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف
فضل شهر المحرم ولماذا يتصدر السنة الهجرية؟.. الأزهر يوضح
الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع
رئيس الوزراء يتفقد تجهيزات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالسخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لحماية الثروة الحيوانية.. الزراعة تطلق قوافل علاجية وحملات التقصٍي الوبائي

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
شيماء مجدي

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية لحماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال عدد من الحملات البيطرية المتكاملة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي شملت القوافل العلاجية، التقصي الوبائي، التحصينات، والرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور حامد  الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز منظومة الصحة العامة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشار الأقنص إلى مواصلة الهيئة دعم مديرياتها بالمحافظات ورفع حالة الجاهزية الميدانية، بما يُسهم في حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، من خلال برامج وقائية وتوعوية متكاملة تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، وفقًا لمنظور "الصحة الواحدة"، لافتا إلى أهمية دور الهيئة كخط الدفاع الأول لحماية الإنسان والحيوان.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ  6 قوافل بيطرية مجانية، بمحافظة الشرقية، واجراء اختبارات مكثفة للأمراض المشتركة: البروسيلا، والدرن، وتقديم خدمات بيطرية وقائية وعلاجية واسعة النطاق، ذلك فضلا عن قوافل بيطرية علاجية تم تنفيذها بمحافظة البحيرة بالتعاون مع جامعة دمنهور بقرية الشوكة، شملت علاج 500 رأس متنوعة بين مواشي وطيور، لافتا إلى القافلة البيطرية التي تم تنفيذها في محافظة مطروح والتي شملت قرى السلوم وبراني بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، حيث تضمنت فحص الأغنام وتجريع  الرؤوس ضد الطفيليات، وتقديم ندوات إرشادية للمربين، فضلا عن قافلة بيطرية بمحافظة المنوفية استفاد منها أكثر من 750 حيوانًا، بالإضافة إلى تحصين 2920 رأس ماشية، وعقد 45 ندوة توعوية، إضافة إلى قوافل بيطرية مجانية شاملة تم إطلاقها بمحافظتي الغربية ودمياط.

وأشار إلى حملات ولجان التقصي الوبائي، التي تم تنفيذها بأسواق الماشية، في محافظات: بني سويف، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، والسويس، والإسماعيلية، حيث تم تطبيق بروتوكولات المتابعة الوبائية، والاستعداد  لتحصينات الحمى القلاعية، وتنفيذ ندوات توعية للأهالي حول الوقاية والإبلاغ المبكر، ذلك فضلا عن حملات الفحص، وسحب العينات من بعض مزارع الأبقار لفحص البروسيلا والسل، وفحص عينات الدواجن وإصدار تصاريح النقل.

وقال الأقنص أنه تم مواصلة جهود التفتيش على أسواق اللحوم ومنتجاتها، حيث تم ضبط 730 كجم لحوم وأسماك فاسدة، بمحافظة المنوفية، فضلا عن ضبط 1080 كجم أسماك مدخنة "رنجة" غير مطابقة للمواصفات،  بمحافظة الغربية، وضبط 5.3 طن دواجن غير صالحة بمحافظة دمياط.

وشدد الاقنص على مواصلة أعمال القافلة العلاجية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل، حيث شملت علاج أكثر من 1700 رأس، وعقد ندوات توعوية متخصصة، كذلك أعمال تحصين الكلاب الضالة ضد السعار، والندوات الموحدة ضمن الخطة التوعوية الموحدة للهيئة حول قانون تنظيم حيازة الكلاب والرفق بالحيوان، بمشاركة الأطباء والمربين، في محافظات: بورسعيد، الإسكندرية، كفر الشيخ، أسيوط، جنوب سيناء، سوهاج، والبحر الأحمر.

الزراعة أسواق اللحوم وزارة الزراعة الحملات البيطرية قوافل العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

بوتين

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

انطلاق الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لبحث التصعيد الإقليمي |بث مباشر

أرشيفية

الصحة الإيرانية: 430 قتيـلاً وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

أرشيفية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. فيديو

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد