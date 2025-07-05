هند الضاوى: ترامب تاجر مش عايز يحارب حد

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي فرضت فيها الولايات المتحدة نفسها كقوة مهيمنة تحت شعار "الحرية وحقوق الإنسان"، قد انتهت عمليًا مع اندلاع حرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم يعكس استخدام "القوة الخشنة" لا الناعمة، وعودة للاستعمار بصورته التقليدية.

هند الضاوي: اليهود قرروا مقاطعة الظهور معي بعد مناظرتي مع إيدي كوهين هند الضاوي: الدفاع عن مصر شرف.. وصمتي ليس ضعفًا بل اختيار وطني ملكة قصف جبهات الإسرائيليين.. من هى هند الضاوى؟

أمريكا تغلق ملف "الديمقراطية".. ولا تعبأ بحرية الرأي

وأضافت الضاوي، خلال لقائها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أن السياسة الأمريكية باتت تتجاهل الاعتبارات الحقوقية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعد تكترث بحرية الرأي، ما يعكس تحوّلًا عميقًا في توجهاتها السياسية.

عودة لسياسة "الانعزال".. واستعداد للانسحاب من الشرق الأوسط

وأوضحت أن الولايات المتحدة تتجه نحو الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، في إطار عودتها إلى استراتيجية مونرو القديمة، التي كانت تتبناها قبل الحرب العالمية الثانية، حين كانت تركز على الداخل الأمريكي وتمثل قوة اقتصادية ضخمة تهيمن على نصف الإنتاج العالمي.

ترامب لا يريد الحروب.. لكنه يسعى للربح بأي وسيلة

وفي سياق حديثها، وصفت الضاوي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه رجل أعمال ينظر إلى السياسة بمنطق الربح، مشيرة إلى أنه "لا يريد الحروب ولا الصراعات، لكنه يريد الموارد والمعادن والنفط"، وتابعت: "ترامب تاجر.. واللي عايز يحارب يتفضل يحارب".