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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار الفاكهة في الأسواق السبت 5 يوليو 2025|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت 5 يوليو 2025، أسعار الفاكهة المتداولة في الأسواق المحلية، حيث شهدت الأسعار تفاوتًا بين الأصناف المختلفة، مع استقرار نسبي في بعض الأنواع وارتفاع طفيف في أخرى.

سجل البرقوق نحو 85 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر البرقوق في الأسواق، حيث سجل سعره نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل تفاح الأخضر نحو 140 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر تفاح الأخضر، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 140 جنيهًا.

سجل تفاح السكري نحو 120 جنيهًا للكيلو

كما رصد البرنامج سعر تفاح السكري، الذي سجل نحو 120 جنيهًا للكيلو.

سجل إيناس الحباية نحو 160 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر إيناس الحباية، حيث بلغ السعر نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل البرتقال الصيفي نحو 45 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج أيضًا سعر البرتقال الصيفي، الذي سجل نحو 45 جنيهًا للكيلو.

سجل العنب البناتي نحو 55 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر العنب البناتي في الأسواق، حيث بلغ نحو 55 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل العنب الأحمر نحو 40 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر العنب الأحمر، الذي سجل نحو 40 جنيهًا للكيلو.

سجل الكنالتب نحو 20 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر الكنالتب، الذي وصل نحو 20 جنيهًا للكيلوجرام.

سجل البطيخ نحو 13 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج سعر البطيخ، الذي سجل نحو 13 جنيهًا للكيلو.

سجل المانجو نحو 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو

رصد البرنامج حالة المانجو في الأسواق، وأوضح أن المانجو المتوفرة حاليًا من إنتاج صعيد مصر، ولم تنتشر بعد بكثرة في الأسواق، مع أسعار تتراوح بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة.

وسجل المشمش العجمي نحو 220 جنيهًا للكيلو

سجل المشمش العادي نحو 100 جنيه للكيلو

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