أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 5 يوليو |فيديو

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحديثاً اليوم السبت 5 يوليو حول أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
أسعار الدولار الأمريكي واليورو
سعر بيع الدولار الأمريكي: 49.39 جنيه
سعر شراء الدولار الأمريكي: 49.29 جنيه
سعر بيع اليورو: 58.11 جنيه
سعر شراء اليورو: 57.98 جنيه
أسعار الجنيه الاسترليني والريال السعودي
سعر بيع الجنيه الاسترليني: 67.72 جنيه
سعر شراء الجنيه الاسترليني: 67.57 جنيه
سعر بيع الريال السعودي: 13.17 جنيه
سعر شراء الريال السعودي: 13.14 جنيه
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
سعر بيع الدينار الكويتي: 161.88 جنيه
سعر شراء الدينار الكويتي:
161.47 جنيه