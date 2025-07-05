أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 5 يوليو |فيديو

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تحديثاً اليوم السبت 5 يوليو حول أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

أسعار الدولار الأمريكي واليورو

سعر بيع الدولار الأمريكي: 49.39 جنيه

سعر شراء الدولار الأمريكي: 49.29 جنيه

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه "صباح البلد" يرصد أسعار صرف العملات مقابل الجنيه

سعر بيع اليورو: 58.11 جنيه

سعر شراء اليورو: 57.98 جنيه

أسعار الجنيه الاسترليني والريال السعودي

سعر بيع الجنيه الاسترليني: 67.72 جنيه

سعر شراء الجنيه الاسترليني: 67.57 جنيه

سعر بيع الريال السعودي: 13.17 جنيه

سعر شراء الريال السعودي: 13.14 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

سعر بيع الدينار الكويتي: 161.88 جنيه

سعر شراء الدينار الكويتي:

161.47 جنيه