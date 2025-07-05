3 رايات للتعامل مع البحر وتجنب حدوث حالات غرق..رئيس لجنة تقييم معدل الأمان يوضح

قال حازم الروبي رئيس لجنة تقييم معدل الأمان، إن على أولياء الامور الانتباه لأولادهم عند نزول المياه، متابعا: هناك انتشار كبير لحالات الغرق التي تحدث نتيجة عدم اهتمام أولياء الامور بأولادهم.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، أن الرياح الشديدة على الشواطئ يمكن أن تسحب الشخص إلى الداخل، متابعا: هناك 3 اعلام يتم استخدامهم في البحر، وهم الراية الخضراء أو البيضاء وهي تدل على أن المواطنين يمكنهم النزول إلى المياه.



واسترسل: الراية او العلم الاصفر يدل على أن نزول المياه ممكن ولكن يجب اتباع الإرشادات والتعليمات خاصة مع وجود موج مرتفع، منوها بأن الراية الحمراء أو السوداء تدل على منع نزول المياه تماما.



وأوضح ان الراية الحمراء أو السوداء تدل على وجود تيار ساحب في المياه وفكرة نزول المياه مخاطرة كبيرة في ذلك الوقت، منوها بأن التيار الساحب يكون قادر على سحب الفرد بكل سهولة إلى الداخل.