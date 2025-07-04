للتسبب بغرق الدلتا.. جمال شقرة: جماعة الإخوان دائما كانت تسعى لتفجير القناطر الخيرية

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن تفكير سيد قطب، كان يعمل على أخونة المؤسسات والجامعات والنقابات والشارع المصري، وبعدها تأتي إنطلاقة جماعة الإخوان

وقال جمال شقرة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتفجير القناطر الخيرية، لعمل غرق لمنطقة الدلتا، والتسبب في فوضى كبيرة داخل الدولة، وبعدها السيطرة على مفاصل الدولة

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاضر، أن التواريخ تمثل هاجسًا ورهابًا دائمًا لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن 30 يونيو على وجه الخصوص تصيبهم بحالة من الفزع والانهيار