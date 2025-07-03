علاقة ثأر لا تمحي إلا بالدم.. جمال شقرةيكشف كواليس معركة الإخوان ضد الدولة

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الجديث والمعاصر، أن جماعة الإخوان تلقت أكثر من ضربة، مشيرا إلى أن الإخوان تعتبر علاقتها بالدولة علاقة ثأر لا يمحوها إلا الدم، خاصة بعد فترة ثورة 23 يوليو 1952.

وقال جمال شقرة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، ان الإنجازات التي قامت بها الدولة بعد ثورة 23 يوليو لا تعترف بها الدولة، إضافة إلى الأخداث التي قام بها الإخوان خلال تلك الفترة.

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاضر، أن حادث المنشية يعتبره الإخوان بالفرصة الضائعة، خاصة أن الإخوان كانت تخطط للقضاء على مجلس قيادة ثورة 23 يوليو