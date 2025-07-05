ملكة قصف جبهات الإسرائيليين.. من هى هند الضاوى؟

كشفت الإعلامية هند الضاوي عن بداياتها الدراسية، مؤكدة أنها التحقت بكلية الإعلام حبًا في التخصصات السياسية، وخاصة العلاقات الدولية.

وقالت الضاوي، خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON:

"أنا قسم صحافة، ومن أسباب اختياري لكلية الإعلام رغبتي في التخصص بالقنوات الإقليمية والدولية، وكان النموذج بالنسبة لي في مصر هو الأستاذ محمد حسنين هيكل".



وأوضحت الضاوي، أنها حرصت على التدريب المهني منذ بداية مشوارها الجامعي.

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وقالت: "من الترم الثاني في أول سنة لي بالكلية التحقت بمجلة أكتوبر، وكنت أكتب التحقيقات الصحفية، واستمررت فيها سنتين ونصف، ثم انتقلت للعمل بالأهرام حتى تم تعييني رسميًا والتحقت بنقابة الصحفيين".

ثقافتي بدأت من بيت جدتي

وأشارت هند ، إلى أن خلفيتها الثقافية تعود لتأثير جدتها، قائلة:

"تربيت مع جدتي وكانت مثقفة، كانت تشتري الجرائد يوميًا، والتلفزيون لا ينطفئ عن نشرات الأخبار".

عائلتي أرادت السياسة والاقتصاد

أوضحت هند ، أن أسرتها لم يكن بها صحفيون أو سياسيون، ورغم مجموعها المرتفع الذي يؤهلها لدخول كليات أخرى مثل سياسة واقتصاد، فإنها أصرت على الإعلام، مضيفة: "قلت لهم إني عايزة إعلام قسم صحافة، لأني بحب المغامرات".