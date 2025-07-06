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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم 6-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر جرام الذهب؛ استقرارا مع اول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 57-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر جرام الذهب اليوم

وثبت سعر معظم الأعيرة الذهبية في صبيحة تداولات محلات الصاغة المنتشرة على مختلف أرجاء البلاد.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم

قبل انتهاء عمل أمس السبت؛ فقد جرام الذهب ما يقارب من 5 جنيهات في المتوسط من قيمته وهو بذلك تراجعا طفيفا.

سعر  عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5280 جنيه للبيع و 5297 جنيه للشراء

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5620 جنيها للبيع و 5635 جنيها للشراء

سعر  عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3960 جنيها للبيع و 3972 جنيها للشراء

سعر  عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3080 جنيها للبيع و 3090جنيها للشراء

 سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولارا للبيع و 3336 دولارا للشراء

 سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.96 ألف جنيه للبيع و 37.08 ألف جنيه للشراء.

أسعار السبائك اليوم

وعلي صعيد متصل شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم ، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

  • سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه
  • سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07  جنيه
  • سبيكة 10 جرامات: حوالي  55,954.29 جنيه
  • سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  111,888.57 جنيه
  • سبيكه 25 جراما :حوالي 139,860.71 جنيه
  • سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه
  • سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه
  • سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية،مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال

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