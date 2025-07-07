اليونيسف: كل 15 دقيقة.. طفل قتيل أو مُصاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أفادت تقارير اليونيسف بأن أكثر من 12.2 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قُتلوا أو أُصيبوا أو نزحوا خلال أقل من عامين.

أي ما يعادل نزوح طفل كل خمس ثوانٍ، ومقتل أو إصابة طفل كل 15 دقيقة، و ذلك بحسب "سي إن إن بالعربية".





ويواجه الأطفال مخاطر متكررة تهدد حياتهم، ويتعرضون لصدمات نفسية عميقة قد تلازمهم طوال حياتهم، إلى جانب حرمانهم من الأمان والتعليم والاستقرار.



وافادت "سي ان ان بالعربية" أن 45 مليون طفل في جميع أنحاء المنطقة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025 بسبب استمرار المخاطر والضعف الذي يهدد حياتهم، مقارنة بـ 32 مليون طفل في عام 2020، زيادة قدرها 41% في خمس سنوات فقط، أي زيادة بنسبة 41% خلال خمس سنوات فقط، بحسب اليونسيف.

وقد تجاوز عدد الأطفال المصابين 40 ألفًا، في حين قُتل ما يقارب 20 ألف طفل نتيجة هذه الصراعات.

ويعيش نحو 110 ملايين طفل في بلدان متأثرة بالنزاعات في المنطقة، حيث يواصل العنف تدمير حياتهم اليومية إثر تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية.

