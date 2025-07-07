انتـ.حار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته

انتحر وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعد ساعات فقط من إقالته بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين.

انتحار وزير النقل الروسي

وجاء في بيان نُشر على موقع الكرملين الإلكتروني أن بوتين أقال وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت يوم الاثنين، دون تقديم أي سبب لإقالته.

وشهدت عطلة نهاية أسبوع فوضى في حركة السفر، حيث أوقفت المطارات مئات الرحلات الجوية خلال موسم العطلات المزدحم بسبب تهديدات بهجمات من كييف.

وأُلغيت أو تأجلت مئات الرحلات الجوية في مطاري شيريميتيفو بموسكو وبولكوفو في سانت بطرسبرج، وواجه آلاف المسافرين انتظارًا طويلًا.

كما واجهت مطارات أخرى في غرب ووسط روسيا اضطرابات بسبب هجمات الطائرات الأوكرانية المُسيّرة.

عيّن بوتين نائب ستاروفويت، أندريه نيكيتين، قائمًا بأعمال وزير النقل الروسي وكان نيكيتين حاكمًا لمنطقة نوفجورود الروسية حتى فبراير الماضي.

ولم يُذكر في الإعلان أي سبب لإقالة ستاروفويت ورفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على الأمر.

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 100 طائرة مسيرة على مناطق مدنية في أوكرانيا ليلاً، حسبما أعلنت السلطات يوم الاثنين.