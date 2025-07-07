ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 82 شخصا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين أن حصيلة قتلى فيضانات تكساس وصلت إلى 82 شخصا، وفُقد ما لا يقل عن 41 آخرين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة مدمرة منطقة هيل كانتري في ولاية تكساس، مع استمرار عمليات الإنقاذ على طول نهر جوادالوبي، الذي ارتفع منسوبه ​​بسرعة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إلى ارتفاع مبنى من طابقين.

وصرح مسؤولون أمس الأحد بأن ما يقرب من 12 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في مقاطعة كير، بحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وقال لاري ليثا، قائد شرطة مقاطعة كير، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد، بأن 68 شخصاً من بين الوفيات حتى الآن وقعت في مقاطعة كير، بزيادة عن 43 حالة وفاة أُبلغ عنها الليلة السابقة.

ومن بين القتلى 40 بالغاً و28 طفلاً، مع 18 بالغاً و10 أطفال لم يتم التعرف على هويتهم.

وأضافت ليثا أن ما لا يقل عن 10 من ميستيك ما زالوا في عداد المفقودين يوم الأحد.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، بناءً على طلب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت ويوم السبت، قال أبوت إنه زار المخيم الصيفي لأول مرة، واصفًا المشهد بأنه "مُدمّر بشكل مُريع" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.