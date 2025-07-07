الرئيس الروسي السابق لـ فاندرلاين: من لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا

انتقد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، في تغريدة اليوم الإثنين، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلاين.

وقال ميدفيديف، إن إشارات "كراسنوفاي" و"سبيدو شليتس" قد صدرت بحق رئيسة المفوضية الأوروبية فاندرلاين، التي تواجه دعوات لعزلها من منصبها بواسطة بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لاتهامها بالتلاعب في شراء لقاحات فايزر أثناء فترة فيروس كورونا.

وتابع ميدفيديف : إن جميع أعداء روسيا صدر بحقهم تلك الإشارات، وأنهى ميدفيديف منشوره بوجه ضاحك قائلا : إن لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا.

وتُبث بروسيا محطة راديو تسمى راديو يوم القيامة ، التي تقوم ببث رسائل مُشفرة بشكل مستمر للثالوث النووي الروسي.

في إتجاه آخر تستمر الدولة الروسية في حربها ضد أوكرانيا لأكثر من ثلاث سنوات بسبب دعم دول الاتحاد الأوروبي الدولة الأوكرانية بالمساعدات المادية والعسكرية الكبيرة وحذر الرئيس الروسي بوتين بوقت سابق بإن ما يوفر الحماية للدولة الروسية بالحرب الحالية العقيدة النووية الروسية التي قد تستخدمها موسكو حالة تعرض العاصمة الروسية موسكو لخطر وجودي.