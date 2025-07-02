روسيا تعلن عن انضمام آلاف الجنود بالجيش الروسي

أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الأربعاء عن إنضمام آلاف الجنود الروسيين خلال عام 2025 والمقدر عددهم ب210 آلاف جندي متعاقد مع الجيش الروسي.

مع انضمام 18 ألف متطوع آخر في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ عام 2022 مع احتمال اتساع دائرة الصراع في ظل تحرك دولة إستونيا العضو في حلف الناتو للسعي لنشر الطائرات الاستراتيجية النووية على أراضيها، وهي نفس الدعوة التي يدعوا لها بعض السياسيين بالبرلمان الألماني.

بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوقت سابق بزيادة الانفاق الدفاعي للمملكة المتحدة مع احتمالية خوض حرب حديثة خلال الأعوام القادمة.