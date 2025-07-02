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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا ترحب بتعليق السلاح الأمريكي لأوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين بيسكوف
محمد عبد المعز

رحب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء بقرار تعليق السلاح الأمريكي المرسل لأوكرانيا،والذي سيؤدي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير عام 2022.

في إتجاه آخر حذرت الخارجية الأوكرانية بإن تأخر وصول السلاح الأمريكي ستكون عواقبه استمرار الهجوم الروسي ضد كييف.

وإندلعت الحرب الروسية الأوكرانية لمحاولة كييف الإنضمام لحلف الناتو العسكري،وهو ما أدى لإندلاع الصراع العسكري وظهرت دعوات جديدة بعامنا الحالي لإنضمام أوكرانيا لحلف الناتو من جديد،وهو ما يهدد باتساع دائرة الصراع العسكري في أوروبا الشرقية. 

في ظل ظهور دعوات جديدة بإستونيا العضو في حلف الناتو المتواجدة على حدود روسيا الشرقية بنشر الأسلحة الاستراتيجية النووية للحلف العسكري على أراضيها،وهو ما رفضته الدولة الروسية لتأثيره بتهديد العاصمة الروسية موسكو.

الكرملين رحب تعليق السلاح الأمريكي لأوكرانيا الحرب الروسية

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