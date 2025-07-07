الرئيس السوري يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية

قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية اليوم الاثنين، حيث، وصل والوفد المرافق له دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب "سكاي نيوز عربية".



واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي ، والشرع" والوفد

وتُعد هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال أقل من عام، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل الشرع في أبريل الماضي بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأحمد الشرع، حينها، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك. واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.