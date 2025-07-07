وزير دفاع الإحتلال: لن نسمح لحماس بالدخول إلى المنطقة الإنسانية في رفح

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين أن دولة الاحتلال تعمل على إعداد خطة لمنع إعادة تأهيل القدرات الإيرانية والحفاظ على التفوق الجوي في أجواء إيران.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الخطة تهدف إلى استمرار الإضرار بمشروع إيران النووي والصاروخي، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك طلعات جوية يومية فوق إيران كما في لبنان، مبديا قلقه من استئناف إنتاج الصواريخ في إيران.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أن دولة الاحتلال تقترب من السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، لافتا إلى أن تل أبيب لن تسمح لحركة حماس بالدخول للمنطقة الإنسانية في رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن دولة الاحتلال ستضرب اليمن، بعد الضربات التي وجهتها قوات الحوثي إلى مطار بن جوريون.

وأضاف أن القانون اليمني يشبه قانون طهران وبعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن أيضاً".