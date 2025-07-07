السفير الأمريكي باراك: ترامب يريد السلام والاستقرار للبنان

زار السفير الأمريكي توماس باراك العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الإثنين من أجل لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلية الأمس الأحد.

وشنت إسرائيل غارات جوية متفرقة على مختلف الأنحاء اللبنانية بالشمال والجنوب والشرق بشكل مفاجئ عقب تسليم الرد اللبناني حول العرض الأمريكي للسلام بين لبنان وإسرائيل.

وقال باراك في مؤتمر صحفي بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد السلام،والاستقرار للدولة اللبنانية،وحمل باراك رسالة من ترامب بإن حزب الله يمثل مشكلة للبنان.

وتابع باراك بإن الحزب عليه أن يجد مسار سياسي له في الدولة اللبنانية غير المسار المتبع بالوقت الراهن في إتجاه آخر كان توافق الداخل اللبناني في رد موحد بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وأمين عام حزب الله نعيم قاسم حول إنسحاب الحزب من الجنوب واستلام الجيش اللبناني الشريط الحدودي عندما تنسحب إسرائيل من التلال اللبنانية الخمس التي تستمر باحتلالها رافضة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالإنسحاب من الجنوب اللبناني المحتل.

وأعلن حزب الله في عدة بيانات سابقة استعداده لحصر السلاح بيد الدولة،وانسحابه من الجنوب اللبناني عندما تنسحب إسرائيل.