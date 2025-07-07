قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء رحلات جوية إلى بالي بعد ثوران بركان ضخم في إندونيسيا
وزير التعليم: معلمو مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم
بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة
النجاح فيها مشروط .. توضيح هام من وزير التعليم بشأن مادة الدين
مصدر: ناصر ماهر يتمسك بالاستمرار.. ولم يتلق عروضًا رسمية للرحيل
كيفية استخراج كعب عمل 2025
وزير التعليم يعلن تفاصيل المسارات والمواد المقررة على الطلاب في البكالوريا المصرية
وزير التعليم : مستعدون لـ “البكالوريا” وهنرجع طلاب الثانوية العامة للمدارس
حقن التخسيس.. وهم النحافة وأضرار بالجملة | ضحايا الوزن المثالي
توجيه عاجل من الرقابة المالية بصرف 100 ألف جنيه تعويضا عن كل متوفى بحادث الإقليمي
النواب يوافق على تخصيص نسبة من مجموع درجات التعليم الأساسى لأعمال السنة
6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس عون يسلم المبعوث الأمريكي الرد اللبناني على الورقة الأمريكية

جوزيف عون
جوزيف عون

سلم الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، الرد اللبناني على الورقة الأمريكية التي حملها باراك في زيارته السابقة لبيروت، حول وضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.
وبحسب مصادر لبنانية فإن الورقة الأمريكية، التي لم يتم الكشف عن مضمونها رسميا، تتضمن عدة بنود منها ما يتعلق بسحب سلاح حزب الله الثقيل وتحديدا الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو بحلول نهاية نوفمبر المقبل بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح.
ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أمريكا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني.
وتشمل الورقة أيضا ما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.
كما تشمل الورقة حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح، وربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح، وعدم ممانعة استمرار حزب الله كمكون سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلح كقوة مستقلة، كما حددت الورقة مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح.

الرئيس اللبناني جوزيف عون الورقة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

رفح

رئيس الأوروجواي يشيد بدور مصر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

"فاينانشيال تايمز": توتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين بسبب "بيان المناخ" قبل قمة الزعماء

غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع مضادة للدروع وبُنى تحتية لـ"حماس"

بالصور

بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة

بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس.. اكتشف الأضرار

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

سر صغير في حبة التمر لماذا يجب فحص التمر جيدًا قبل تناوله

التمر
التمر
التمر

محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

فيديو

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

لوحة فنية مسروقة

اتهام بالسـ..رقة.. مها الصغير في ورطة بسبب لوحة فنية ومنى الشاذلي ترد

ارملة شيكا

صناع الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد