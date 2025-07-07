الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولا نريد الحرب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الإثنين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بإن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي،ولا تريد الحرب.

وأضاف بزشكيان بإن إسرائيل زرعت أفكار زائفة في أذهان المسؤولين الأمريكيين بمؤامرة شيطانية من نتنياهو.

وحذر الرئيس الإيراني من شن حرب جديدة ضد طهران بالمنطقة مما يؤدي لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط في إتجاه آخر ظهرت تحذيرات متعددة من الجانب الإيراني من قيام إسرائيل باختراق وقف إطلاق النار،ومهاجمة إيران مجددا،وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي بوقت سابق بإن طهران قادرة على إصابة إسرائيل بالشلل حالة تجدد الحرب مرة أخرى.

وترددت الأنباء بوسائل الإعلام الإسرائيلية بإن نتنياهو سيطلب من ترامب السماح بمهاجمة إيران مرة أخرى بسبب امتلاكها برنامج صاروخي باليستي.