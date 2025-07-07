الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله، دون أن يحدد متى حدث ذلك، وذلك في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون وتم بثها اليوم الإثنين، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية"



وقال بزشكيان خلال المقابلة: "حاولوا، نعم.. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا"، مضيفا "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي.. كانت إسرائيل.. كنت في اجتماع (...) حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح: "كانت هذه إسرائيل"، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية، من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في يونيو.

وتابع: "أنا لا أخاف من التضحية بنفسي دفاعا عن بلدي وحماية سيادة بلدي.. أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل بلدي.. ولكن هل سيجلب ذلك الأمن إلى المنطقة؟".

و أكد: "لا نرى أي مشكلة في معاودة الدخول في المفاوضات"، مضيفا "هناك شرط.. كيف سنثق مجددا في الولايات المتحدة؟".

و اضاف بزشكيان أنه لا يرى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي.