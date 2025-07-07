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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتحار سياسي بارز في فرنسا.. عُثِر عليه مشنوقا

أحد عناصر الشرطة الفرنسية
أحد عناصر الشرطة الفرنسية
هاجر رزق

أكدت مصادر برلمانية لوكالة فرانس برس، أن أوليفييه مارليكس، النائب عن الحزب الجمهوري في منطقة أور ولوار، والذي ترأس المجموعة البرلمانية اليمينية من عام 2022 إلى عام 2024، قد انتحر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وجد النائب الجمهوري مشنوقا في بيته، اليوم الإثنين، في بلدة أني الواقعة شمال مدينة درو وسط فرنسا، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية. 


 

وكان من المفترض أن يلتقي "مارليكس" بعمدة البلدية، لكنه غاب عن اللقاء، مما أثار الشكوك حول سبب غيابه، وبعد التحريات، وجدته قوات الدرك في منزله مشنوقا في الطابق العلوي، بحسب ما ذكره المدعي العام في شارتر.


 

و علقت الجمعية الوطنية الفرنسية جلستها فور علمها بخبر الوفاة، ووقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على روح النائب الجمهوري، وفقا ل "سكاي نيوز عربية".


 

وكان النائب الجمهوري أوليفييه مارليكس يشغل سابقا منصب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكان مستشارا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

أوليفييه مارليكس الحزب الجمهوري المجموعة البرلمانية اليمينية الجمعية الوطنية الفرنسية

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