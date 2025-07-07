المرشد الإيراني يدعو ترامب للاستثمار في طهران

دعا المرشد الإيراني خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيام باستثمارات في الدولة الإيرانية مؤمنا بإن ترامب يريد السلام، والاستقرار للشرق الأوسط.

ونقل تلك الرسالة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مقابلة صحفية مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، ودعا الرئيس الإيراني الولايات المتحدة لعدم الانخراط في الصراع الإسرائيلي الإيراني، وعدم الإصغاء لأكاذيب نتنياهو.

كما أضاف بزشكيان أن طهران لا تريد الحرب، ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وقد توترت الأوضاع بالشرق الأوسط خلال شهر يونيو الماضي عندما قرر نتنياهو ضرب إيران بشكل مفاجئ مستهدفا منشأة نطنز النووية لتخطر إيران مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإسرائيلي، وتدخل في سجال تبادل الضربات الجوية مع إسرائيل حتى نجح الرئيس الأمريكي ترامب بوقف إطلاق النار بين الطرفين.