مقتل شخص هاجم منشأة تابعة لحرس الحدود الأمريكي بولاية تكساس

قُتل شخص يبلغ من العمر 27 عامًا اليوم الاثنين ، بعد أن أطلق النار على منشأة تابعة لحرس الحدود الأمريكي، في منطقة ماكألين بولاية تكساس.

وصرح فيكتور رودريجيز، قائد شرطة ماكألين، للصحفيين صباح الاثنين، بأن رايان لويس موسكيدا كان يحمل بندقية هجومية ويرتدي سترة واقية عندما ردّ العملاء الفيدراليون بإطلاق النار، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف رودريجيز، أن الشرطة الأمريكية تلقت بلاغًا بشأن إطلاق النار حوالي الساعة 5:50 صباحًا، وأن موسكيدا أطلق عشرات الطلقات.

ووقع إطلاق النار في منشأة تقع على الجانب الآخر ، من الشارع من مطار ماكألين الدولي، الذي أُغلق كإجراء احترازي.

وأفادت جهات إنفاذ القانون، لاحقًا أنها عثرت على بندقية ثانية وذخيرة إضافية وحقائب ظهر أحضرها المشتبه به وقال رودريجيز إن دوافع موسكيدا غير معروفة حاليًا.

وأصيب ضابط في إطلاق النار، لكنه قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظايا أم رصاصة.

زُعم أن موسكيدا وصل إلى المنشأة بسيارة سيدان بيضاء ذات بابين وقال رودريجيز إنه كان هناك شيء مكتوب على السيارة، ربما باللغة اللاتينية، لكن "ما يعنيه، أو ما إذا كان سببًا كامنًا لوجوده هنا أم لا، لا أعرفه".