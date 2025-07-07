قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين خلال حضور قمة بريكس الاقتصادية في البرازيل بإن هناك تمرد سيظهر قريبا على سطح سفينة حلف الناتو العسكري.

وأضاف لافروف بإن هذا التمرد يظهر في سعى المزيد من دول العالم للإنضمام لتجمع بريكس الاقتصادي الجديد لتحقيق مصالحها الوطنية،وعدم الإنصياع لسياسات مفروضة عليها.

في إتجاه آخر دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية،وفي عامها الثاني لإنشاء حلف عسكري أوروبي جديد خارج حلف الناتو العسكري ليقوم ذلك الحلف الجديد بتأمين القارة الأوروبية.

وعدم التورط في صراعات حلف الناتو العسكري الذي تقوده أمريكا،وذلك خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن المنتمي للحزب الديمُقراطي.

بينما تغيرت السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري،والذي دعا لتحقيق التهدئة،وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي سيؤدى استمرارها لإندلاع الحرب العالمية الثالثة.