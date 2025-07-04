الخارجية الروسية: يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، على ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويجب حل جميع الأزمات بالوسائل الدبلوماسية.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، عرض على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يؤكد ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وتابع وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تكون الهدنة بين إسرائيل وإيران مستدامة، وندعم وحدة واستقرار سوريا، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في غزة والضفة الغربية.



وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أنه لا يمكن أن نقبل بحل في أوكرانيا لا يتوافق مع مصالح الأمن القومي الروسي.