لافروف: الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يكن مبررًا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يكن مبررا، مشيرًا إلى إنهم دعوا إلى وقف العدوان والعودة إلى مسار سياسي ودبلوماسي، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

ذكر لافروف: مقترحات روسيا لتسوية الوضع حول إيران أُرسلت مسبقا إلى الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وموسكو مستعدة لمناقشتها.

أضاف أن روسيا تفضل الدبلوماسية في سياق الوضع حول أوكرانيا ولتحقيق تسوية يجب القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.

سبق ذلك أن قال الكرملين: قرار برلمان إيران تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية نتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر على إيران، معتبرًا أن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيران.

أردف الكرملين تعليقا على تقييم ترامب للضربات على إيران لا نعتقد أن أي شخص يمكنه رصد بيانات واقعية حتى الآن.