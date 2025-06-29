لافروف: الغرب يحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا عبر أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الغربية بالسعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده، من خلال دعم أوكرانيا واستخدامها كأداة في هذا الصراع، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح.

جاءت تصريحات لافروف خلال لقائه نظيره القيرغيزي جانبيك كولوباييف، اليوم الأحد، في العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث قال: "نشهد حالياً مواجهة غير مسبوقة بين روسيا والغرب الجماعي، الذي اختار مجدداً الدخول في حرب ضدنا، مستخدماً نظام كييف النازي، كوسيلة لتحقيق أهدافه".

وأضاف الوزير الروسي: "الغرب لم ينجح في ذلك من قبل، ولن ينجح هذه المرة أيضاً، ويبدو أن بعضهم بدأ يدرك هذه الحقيقة".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية داخل الأراضي الروسية، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبها، أفادت السلطات الأوكرانية بأن روسيا شنت خلال الليلة الماضية هجوماً واسعاً استخدمت فيه 477 طائرة مسيرة و60 صاروخاً استهدفت عدة مناطق أوكرانية.