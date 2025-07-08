100 قتيل.. كيف تبرأ ترامب من التقصير بحق ضحايا فيضانات تكساس؟

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا الفيضانات في أعقاب الفيضانات المميتة في مقاطعة كير بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الكارثية في تكساس إلى أكثر من 100 شخص يوم الاثنين، في حين واصل رجال الإنقاذ بحثهم عن الأشخاص الذين جرفتهم السيول.

وكان من بين القتلى ما لا يقل عن 27 فتاة ومستشارين كانوا يقيمون في معسكر صيفي للشباب على نهر عندما وقعت الكارثة خلال عطلة الرابع من يوليو.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من الفيضانات مع هطول الأمطار على الأراضي المشبعة بالمياه، مما يعقد جهود الإنقاذ التي تشمل المروحيات والقوارب والكلاب، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لزيارة تكساس يوم الجمعة، كما انتقد المنتقدين الذين زعموا أن تخفيضاته لميزانيات وكالات الأرصاد الجوية أدت إلى إضعاف أنظمة الإنذار.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت للصحفيين يوم الاثنين: "إن إلقاء اللوم على الرئيس ترامب بسبب هذه الفيضانات هو كذبة وانحراف ولا يخدم أي غرض خلال هذا الوقت من الحداد ".

وقالت إن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، التي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لديها عدة أدوار رئيسية شاغرة في تكساس قبل الفيضانات، أصدرت "توقعات وتحذيرات دقيقة وفي الوقت المناسب".

ووصف ترامب الفيضانات التي ضربت البلاد في الساعات الأولى من صباح الجمعة بأنها "كارثة تحدث منذ 100 عام ولم يتوقعها أحد".

الرئيس، الذي قال في السابق إن الإغاثة من الكوارث يجب أن تتم على مستوى الولاية، وقع على إعلان كارثة كبرى، مما أدى إلى تفعيل أموال فيدرالية جديدة وتحرير الموارد.

كانت مقاطعة كير في وسط تكساس الأكثر تضررا من بين المقاطعات التي دمرتها الفيضانات، حيث قتل 56 شخصا بالغا و28 طفلا، وفقا لمكتب عمدة المنطقة.

ومن بين هؤلاء الأشخاص 27 امرأة كن يقمن في معسكر ميستيك، وهو معسكر مسيحي للفتيات كان يأوي نحو 750 شخصا عندما ضربته مياه الفيضانات.

تشكل المخيمات تقليدًا محبوبًا خلال العطلات الصيفية الطويلة في الولايات المتحدة، حيث يقضي الأطفال عادةً إجازاتهم في الغابات والمتنزهات وغيرها من المناطق الريفية.

ووصف السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس هذه الأحداث بأنها فرصة لتكوين "أصدقاء مدى الحياة" - ثم تحولت فجأة إلى مأساة.

وفي عرض مرعب، وصلت مياه نهر جوادالوبي المتضخمة بسبب الأمطار إلى قمم الأشجار وأسطح الكبائن بينما كانت الفتيات في المخيم نائمات.

كانت البطانيات والدمى وغيرها من المتعلقات ملطخة بالطين. وتحطمت نوافذ الكبائن، على ما يبدو بفعل قوة المياه.

قال لويس ديبي، البالغ من العمر 62 عامًا، لوكالة فرانس برس: "نساعد والدي طفلين مفقودين. آخر رسالة تلقوها كانت: "تجرفنا المياه"، ثم انقطع الاتصال بالهاتف".

تساقطت أمطار تكفي لعدة أشهر في غضون ساعات من ليلة الخميس وحتى يوم الجمعة، واستمر هطول الأمطار على فترات منذ ذلك الحين.

ارتفع منسوب نهر جوادالوبي حوالي 26 قدمًا (ثمانية أمتار) - وهو ما يزيد عن ارتفاع مبنى من طابقين - في 45 دقيقة فقط.

الفيضانات المفاجئة، التي تحدث عندما تكون الأرض غير قادرة على امتصاص الأمطار الغزيرة، ليست غير عادية في هذه المنطقة من جنوب ووسط تكساس، والمعروفة شعبيا باسم "زقاق الفيضانات المفاجئة".

أدى تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان إلى جعل الأحداث الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر أكثر تواترا وأكثر شدة في السنوات الأخيرة.