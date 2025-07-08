مبيعات العقارات الفاخرة في دبي تواصل تحقيق أرقام قياسية

واصل سوق العقارات الراقية في دبي مسيرته القياسية في الربع الثاني من عام 2025، متجاهلاً التوترات الجيوسياسية واضطرابات التعريفات الجمركية.

ارتفعت مبيعات المنازل التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار أمريكي إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بين أبريل ويونيو، وفقًا لشركة الأبحاث "نايت فرانك".

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 37% عن الربع الأول، و63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



تم تسجيل إجمالي 143 معاملة خلال الربع، بزيادة قدرها 52 بالمائة على أساس سنوي، بما في ذلك 22 عملية بيع فوق علامة 25 مليون دولار.

وجاءت قوة السوق على الرغم من الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتي اجتذبت الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وقال سماسرة لوكالة بلومبرج نيوز إن المخاوف من التصعيد أدت إلى توقف سوق العقارات في دبي لفترة وجيزة.

وشهد الربع الأخير أيضًا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق، مما هز الأسواق العالمية.

في المتوسط، ارتفعت الأسعار في عشرة أحياء فاخرة بنسبة 18% مقارنةً بالعام الماضي، لكنها ظلت دون تغيير يُذكر مقارنةً بالربع الأول.



وذكر التقرير أن "هذا يشير إلى أن ارتفاع أحجام المبيعات وانتعاش نشاط السوق، على عكس تضخم التكاليف، يُسهمان في نمو إجمالي قيمة المبيعات".

وفي فئة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، تجاوزت مبيعات الشقق مبيعات الفلل لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2023. وتم بيع ما مجموعه 80 شقة، مقارنة بـ 63 فيلا أو منزل عائلي واحد.