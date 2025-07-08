خارجية قطر: هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا الي ان الوفدان موجودان ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة.



ولفت المتحدث باسم الخارحية القطرية في تصريحات له إلي أن من المبكر الحديث عن أي تفاصيل لكن هناك انطباعات إيجابية.

ونوه إلي أن العملية تحتاج وقتا ولا يمكن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج، مؤكدا أن ما يجري الحديث عنه هو ورقة إطار عامة والمحادثات المفصلة لم تبدأ بعد.

وأضاف في تصريحاته قائلا : نسعى لجسر الهوة للإطار التفاوضي ولإيجاد بيئة مناسبة.

وختم قائلا : هدف الوسطاء هو إنهاء الحرب العبثية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ ويتم حاليا النقاش بشأن إطار تفاوضي قبل بدء المرحلة النهائية.