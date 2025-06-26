أمريكا: جنودنا في قطر تصدوا لأكبر مواجهة بصواريخ "باتريوت" الإيرانية في تاريخ الجيش

تحدّث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كاين، خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع بيت هيجسيث، عن تفاصيل الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، والذي وقع مساء الإثنين الماضي، مشيدًا بما وصفهم بـ"الأبطال المجهولين" الذين تصدوا للهجوم.

وأوضح كاين أن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرات مبكرة صباح يوم الهجوم، وهو ما أتاح وقتًا كافيًا لإخلاء الجزء الأكبر من القوات من القاعدة، حيث تبقى فقط 44 جنديًا تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عامًا.

وذكر كاين أن الهجوم بدأ عند الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث أطلقت إيران "دفعة تلو الأخرى" من الصواريخ، وتم التصدي لها باستخدام منظومات الدفاع الجوي "باتريوت".



وقال واصفًا المشهد "تشعر بذلك في جسدك إذا سبق لك أن تواجدت قرب بطارية باتريوت أثناء إطلاقها".

وأشار إلى أن هذا الهجوم يُعد "أكبر اشتباك فردي باستخدام منظومة باتريوت في تاريخ الجيش الأمريكي"، وأضاف "لن أُفصح عن عدد الصواريخ التي أُطلقت، لكنه كان عدداً كبيراً".

ورغم تقارير تحدثت عن احتمال اختراق بعض الصواريخ، أكد كاين أن الوضع كان مليئًا بشظايا المعدن المتطايرة بفعل اعتراضات "الباتريوت"، مشددًا على أن الدفاعات الأمريكية اتخذت قرارات معقدة في ثوانٍ معدودة كان لها تأثير استراتيجي.

وختم حديثه بالإشادة بالجنود الأمريكيين وقوات الدفاع القطرية المشاركة، قائلاً:

"هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون في الجيش الأمريكي في القرن الـ21... وببساطة، لقد كانوا رائعين".