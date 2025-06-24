وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل: نتوقع منكم احترام وقف إطلاق النار

وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تحذيرا لإسرائيل بسبب احتمالية قيام تل أبيب باختراق هدنة وقف إطلاق النار التي توسط بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستمرت الحرب الإسرائيلية ضد إيران لمدة 12 يوما، وبدأتها إسرائيل بإنتهاك القانون الدولي، وسيادة الدولة الإيرانية لتقوم إيران بإخطار مجلس الأمن الدولي بالهجوم الإسرائيلي قبل تنفيذ الرد العسكري على إسرائيل.

وخلال ساعات الهٌدنة الماضية قامت إسرائيل باختراقها بتوجيه ضربة عسكرية لقطع رادارات عسكرية إيرانية صباح اليوم،وتلقى نتنياهو تحذيرا من الرئيس الأمريكي ترامب باتصال هاتفي من أجل الحفاظ على سير الهدنة، واحتواء الصراع، وتحقيق التهدئة بالشرق الأوسط، وقد دعا ترامب بوقت سابق إيران وإسرائيل للسير نحو السلام بشجاعة.