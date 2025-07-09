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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر ملاحية تكشف تفاصيل غرق السفينة الليبيرية بالبحر الأحمر

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشفت مصادر ملاحية عالمية عن غرق سفينة تجارية ثانية منذ قليل  في البحر الأحمر مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعم حرب الإبادة في غزة بحسب ماذكرت وسائل إعلام يمنية.

ويشار الي ان وكالة رويترز أفادت ، اليوم الأربعاء ، بغرق سفينة "إتيرنتي سي" التي ترفع علم ليبيريا بعد هجوم للحوثيين  قبالة سواحل اليمن.

ووفقا لما نقلته رويترز، قال مصدر بشركة للأمن البحري إن "سفنا وفريقا أمنيًا أطلقوا مهمة لإجلاء طاقم سفينة إتيرنتي سي التي ترفع علم ليبيريا وهوجمت قبالة اليمن"، مشيرًا إلى أنه "تم إنقاذ 5 من أفراد السفينة "إتيرنتي سي" حتى الآن".

وأضاف المصدر أن "الهجوم على "إتيرنتي سي" على بُعد 50 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الغربي من ميناء الحديدة اليمني هو الثاني على سفينة تجارية في المنطقة منذ تشرين الثاني 2024".

وكانت "إتيرنتي سي" تُقل على متنها طاقمًا يضم 22 فردًا، وهم 21 فلبينيا وروسي واحد، قبل تعرضها لهجوم بقوارب مسيرة وقذائف صاروخية أُطلقت من قوارب سريعة مأهولة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2024 التي يُقتل فيها بحارة في هجمات على سفن بالبحر الأحمر، ليرتفع إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى 6.

اليمن البحر الأحمر دولة الاحتلال غرق سفينة الحوثيين

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