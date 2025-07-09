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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعليق الإمارات علي إزالتها من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال

الإمارات
الإمارات
محمود نوفل

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترحيبها بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية ، للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يعد اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.

جاء ذلك في بيان لـ أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، حيث قال البيان: تسعى دولة الإمارات من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البيان: تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة.

وتابع: وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي.

وأتم السلطات الإماراتية بيانها قائلة: كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا.

الإمارات الاتحاد الاوربي غسل الأموال تمويل الإرهاب النظام المالي الدولي

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