من القاهرة إلى العالمية.. مصر تفتح طريقها لتصبح مركز صناعة السيارات الكهربائية

أكد المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الحكومة المصرية، تعمل حاليًا على تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، حيث تبدأ الخطة بإنتاج 1000 سيارة، كمرحلة أولى، ومن المستهدف الوصول إلى إنتاج 7000 سيارة .

وأوضح "مصطفى"، خلال استضافته ،على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية ،تشترط وجود نسبة 10٪ كمكون محلي ،في تصنيع السيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحديًا للمصانع المحلية، نظرًا لاعتماد هذه الصناعة على مكونات أساسية ،يتم استيرادها بالكامل ،لعدم توافر مصانع متخصصة داخل مصر.

إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة

وأضاف المدير التنفيذي السابق لرابطه مصنعي السيارات، أن بالرغم من إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية، إلا أن المنتج المحلي، يحصل على 50٪ من الحوافز المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج. ولذلك، طالب المنتجون المحليون، بإعفاء بعض مكونات الإنتاج من الجمارك ،لتقليل التكلفة ،ودعم التصنيع المحلي.

مصر تسير بخطى ثابتة

وأشار “مصطفى ”، إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا، لتصنيع السيارات، لما تمتلكه من مقومات فريدة، مثل الموقع الجغرافي المتوسط، وتوافر الأمن والاستقرار، وشبكة الطرق الحديثة.

وشدد المدير التنفيذي السابق ،علي ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وتشجيع التصدير، مؤكدًا أن هناك الآن توازنًا في فرص الاستثمار،بين المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز فرص اللحاق بتجارب ناجحة، مثل المغرب ،التي سبقتنا زمنيًا في هذا المجال.